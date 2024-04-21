Экологическая акция по раздельному сбору мусора состоялась в подмосковной Электростали

Акция по раздельному сбору мусора прошла накануне в Электростали. При этом акцию перенесли с 27 апреля на 20-е в связи с тем, что в последнюю субботу месяца состоится общеобластной субботник.

Отмечается, что пункт сбора был развернут на уже ставшим традиционном «пятачке» на центральной площади города. Пункт виден издалека по установленным флагам с брендом экологического движения «Раздельный мусор». Народу пришло гораздо больше, чем в прошлый раз.

Целыми семьями жители Электростали сортировали мусор по контейнерам и бакам с надписями: блистеры от медикаментов, пластиковые карты и обложки, старые зубные щетки, бутылки, крышки.

«Мы сегодня здесь всей семьей. Всегда принимаем участие в таких экологический акциях. Сейчас вот сортируем привезенные жестяные банки, бутылки стеклянные и пластиковые, и другие вещи», — рассказала Мария Епифанова, ученица школы № 12.

По словам организаторов, жители Электростали, по большей части, уже научились сортировать мусор. Акция продолжалась пару часов, но этого времени хватило, чтобы доверху наполнить практически все контейнеры. Весь собранный мусор будет оправлен на переработку.