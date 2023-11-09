Еще двух серых журавлей пометили трекерами для отслеживания в Подмосковье

В Подмосковье GPS/GSM трекерами пометили еще двух серых журавлей. Птиц, обитающих в заказнике «Журавлиная родина», назвали Дубна и Хотча, рассказали в Минэкологии региона.

Оба журавля оказались одиночками. Это либо молодые птицы, которые еще не нашли партнеров, либо уже потеряли их вследствие массовой гибели серых журавлей из-за вспышки птичьего гриппа во время зимовки в прошлые годы.

В этом году серые журавли из Подмосковья отправились на зимовку довольно поздно. Хотча улетел днем 10 октября и уже через три дня добрался до резервата Агамон Хула в Израиле. Дубна улетел 11 октября. Во время полета он часто останавливался и в результате долетел до Турции только 18 октября, где пробыл до 29 октября. Сейчас птица также находится в Израиле.

Как напомнил глава министерства Тихон Фирсов, серый журавль внесен в Красную книгу Подмосковья. На территории области выявлены три крупные гнездовые группировки этих птиц. Общая численность пернатых составляет около 170 пар.