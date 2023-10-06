Ежи в Подмосковье активно готовятся к зиме
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Ежи в подмосковных лесах готовятся к зиме, сообщили в Комлесхозе региона. Подготовка близится к завершению – зверьки тщательно обустраивает найденное еще летом жилье.
Для спячки животные выбирают глубокие норы, чаще под корнями деревьев и пнями. Жилье утепляют сухими листьями и мхом, а также создают в них зимние лежки.
«В каждом таком домике зимует один ежик», - отметили в комитете.
В ходе подготовки к зиме ежи активно запасают жир. Он накапливается не только под кожей, но и во внутренних органах животного. Перед уходом в спячку зверьки так сильно толстеют, что напоминают груши на маленьких лапках.
Когда приходят заморозки, ежи закрывают норы изнутри и засыпают. До наступления сильных холодов спят они чутко и могут проснуться. В таких случаях зверьки обычно сердито фыркают.
Спячка длится до апреля. В этот период в организме ежа замедляются процессы жизнедеятельности, снижается температура тела и частота дыхания. Во время спячки зверьки могут восстанавливать поврежденные органы и заживлять раны.
«Если в осеннем лесу увидите ежа, не забирайте его домой, пусть он успеет приготовиться к долгой зиме. Наткнетесь на гнезда этих животных – не разрушайте их. Новое гнездо еж может не успеть построить и погибнет», - призвали жителей.