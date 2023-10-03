Финальный этап раскладки вакцины от бешенства начался в Подмосковье

Финальный этап распространения оральной вакцины от бешенства для диких животных начался в Подмосковье, рассказали в Минсельхозпроде региона. В общей сложности в области планируется разложить свыше миллиона доз препарата.

На территории региона раскладывают съедобные брикеты-приманки, в которых спрятана вакцина. Брикет бурого цвета, внутри него – действующее вещество.

Препарат распространяют в лесах, на опушках и пролесках – в том числе с воздуха, используя средства малой авиации. Работа продолжится до конца текущего месяца.

Также в области продолжается кампания по вакцинации бездомных животных. В муниципалитетах реализуется программа «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат».