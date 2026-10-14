Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал расчистку набережной Учи

Глава округа Максим Красноцветов вместе с заместителем Максимом Прибытковым и председателем окружного Совета депутатов Артемом Садулой 14 октября проинспектировал работы на набережной реки Уча в Ивантеевке. На участке в 700 м специалисты убирают с берегов бытовые отходы и поваленные деревья, очищают водную гладь от мусора и излишней растительности.



По словам Красноцветова, ранее по поручению губернатора привели в порядок сквер у набережной и обустроили востребованные жителями локации, а сейчас реализуют второй этап — расчистку самой реки. Завершить работы на этом отрезке планируют в следующем месяце.



Ранее в округе завершили расчистку двух прудов — в Алешино и Софрино. Еще один участок Учи длиной свыше 2 км, от улицы Еловой до Центрального парка, приведут в порядок к концу 2026 года. Одновременно идет санитарная расчистка реки Скалба, протекающей вдоль села Братовщина, деревень Кощейково и Нагорное, а также дачного поселка Зеленоградский.