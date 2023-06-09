Пассажиры ЦППК за весну перевезли в поездах более 104 тысяч животных

Пассажиры ЦППК за три весенних месяца перевезли в поездах свыше 104 тысяч животных. Это на четырнадцать тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего питомцев перевозили пассажиры на Ярославском и Казанском направлениях – на каждом было зарегистрировано по восемнадцать тысяч поездок пассажиров с животными.

В большинстве случаев пассажиры брали с собой в поездку собак и кошек. Однако, встречались и необычные питомцы-путешественники. Так, пассажирка по имени Анна проехалась на электропоезде в Можайск с сухопутной черепахой, а Станислав поехал на дачу с хорьком Васей. Пассажир рассказал, что зверек привык путешествовать в переноске для кошек. В дорогу животному обязательно ставят поилку с водой. Поездки проходят спокойно и без стресса, добавил Станислав.