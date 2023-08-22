Япония не собирается платить компенсацию иностранным рыбакам после сброса воды с АЭС

Представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Юки Танабэ на пресс-конференции не стала прямо отвечать на вопрос о возможной компенсации китайским и корейским рыбакам из-за сброса воды в океан с АЭС «Фукусима-1».

Танабэ рассказала, что сброс будет проводиться в соответствии с регламентом МАГАТЭ и не должен причинить существенного ущерба экологии.

«Эффект от наличия радиоактивных элементов будет незначительным, в связи с чем мы считаем, что сброс не навредит населению соседних стран», – сказала Танабэ.

Сброс воды с атомной электростанции должен начаться 24 августа, если не помешают погодные условия. Планируется сбросить 31,2 тысячи тонн очищенной воды. При этом в ней будет сохраняться незначительное количество трития, радиоактивного изотопа водорода.