Качество воды проверили в двух озерах в Лотошино

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» проверили качество воды в двух водоемах в Лотошино — в безымянном озере у деревни Хмелевка и в озере Большое Соколово у деревни Чапаево. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Как рассказали в ведомстве, проверка была организована в связи с обращениями местных жителей — граждане были обеспокоены загрязнением водных объектов. По их словам, в озерах изменился цвет воды и гибнет рыба.

Исследование воды провели по одиннадцати показателям. В результате превышений нормативов, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового водопользования, не выявили.

Однако в первом озере было обнаружено снижение концентрации растворенного кислорода. Это говорит об эвтрофикации, что является причиной гибели обитателей водоема. Так, в жаркую погоду в водоемах активно цветут водоросли, из-за чего вода может окраситься в ярко-зеленый цвет. После размножения водоросли начинают гнить, задействуя при этом кислород водоема. Это становится причиной кислородного голодания и гибели водной фауны.