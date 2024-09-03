Краснокнижные грибы обнаружили в двух округах Подмосковья
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Сообщения о находках грибов, занесенных в Красную книгу Подмосковья, поступили сразу из двух городских округов региона. Об этом рассказали в Министерстве экологии природопользования Московской области.
Так, в Пущино прямо у подъезда жилой многоэтажки нашли звездовик сводчатый. При этом был обнаружен не один гриб, а целая группа. Популяции этого гриба нередко образуют круги — так называемые «ведьмины кольца».
В Солнечногорске обнаружили трутовик разветвленный, или зонтичный. Этот гриб часто образует группы, в которые может входить до двухсот отдельных экземпляров.
Ранее редкие грибы были выявлены в Одинцово и Ленинском округе. В их числе — ежовик коралловидный, паутинник фиолетовый, молодой дубовик крапчатый.