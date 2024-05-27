Ландыши начали цвести в лесах Подмосковья

Цветение ландышей и купальниц началось в лесах Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Эти растения являются объектом наблюдения как уязвимые таксоны.

По словам специалистов, ландыши, хоть и являются очень красивыми цветами, несут опасность. Растение ядовито полностью — в нем содержится конваллятоксин.

Купальница, по скандинавским преданиям, является любимым цветком троллей. Ее латинское название буквально означает «Цветок троллей».

Ранее в ходе обследования ООПТ в районе Серебряных Прудов выявили места произрастания краснокнижных растений: зубянки пятилистной, хохлатки Маршала и лука медвежьего.