Ландыши начали цвести в лесах Подмосковья
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Цветение ландышей и купальниц началось в лесах Подмосковья, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Эти растения являются объектом наблюдения как уязвимые таксоны.
По словам специалистов, ландыши, хоть и являются очень красивыми цветами, несут опасность. Растение ядовито полностью — в нем содержится конваллятоксин.
Купальница, по скандинавским преданиям, является любимым цветком троллей. Ее латинское название буквально означает «Цветок троллей».
Ранее в ходе обследования ООПТ в районе Серебряных Прудов выявили места произрастания краснокнижных растений: зубянки пятилистной, хохлатки Маршала и лука медвежьего.