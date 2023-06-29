Липы зацвели в Московской области

Липы начали цвести в Московской области, рассказали в Комлесхозе региона. По словам председателя ведомства Олега Баженова, этот период продлится всего пару недель.

«Зонтиковые соцветия насыщенного бледно-желтого цвета обладают уникальными лечебными свойствами. Сейчас лучший момент для их сбора», - добавил он.

Жителям рекомендовали срезать соцветия с листиками и предлистниками. Делать это нужно, когда большая часть бутонов раскрылась. Собирать цветки следует в сухую погоду на территориях, которые удалены от промышленных объектов и автодорог.

Для того, чтобы сделать из цветков чай и полезный отвар, их нужно высушить. Для этого следует разложить соцветия тонким слоем на мешковине и сушить их на чердаке или в затемненном месте под навесом. Время от времени цветки нужно перемешивать.