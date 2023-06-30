Минэкологии Подмосковья: обитатели реки Македонки не пострадают при расчистке водоема

В Минэкологии Подмосковья заверили жителей, что обитатели реки Македонки и Малаховского озера не пострадают в ходе расчистки водоема в Люберцах. Ранее в ведомство поступали обращения взволнованных граждан.

Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, проект расчистки реки получил положительное заключение госэкспертизы и был согласован Росрыболовством. Это говорит о том, что при разработке проекта были учтены все возможные риски, в том числе в отношении ихтиофауны.

«Напомню, что идет расчистка участка реки и образованного на ней озера, это не замкнутая экосистема. У нас уже имеется достаточно опыта расчистки, и практика показывает, что водные обитатели при этом просто перемещаются, а по окончании работ возвращаются на прежние места», - заверил министр.

В связи с тем, что в Малаховском озере нет нерестовых участков и зимовальных ям, обитающим там рыбам ничего не угрожает. Несмотря на это, в целях предосторожности на водоеме приостановили работы на период нереста.

Фирсов добавил, что в озере также были замечены красноухие черепахи, но это домашние рептилии, которые были выброшены недобросовестными хозяевами. Такие черепахи могут погибнуть зимой, так как не приспособлены к жизни вне аквариума.