Минэкологии Подмосковья: предприятия региона берут повышенные обязательства по снижению воздействия на экологию

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что некоторые предприятия берут на себя повышенные обязательства по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Например, предприятие «Метровагонмаш» из Мытищ сообщило о готовности расширить список мероприятий дорожной карты, указал министр. По его словам, на предприятии появятся новые очистные сооружения, которые снизят концентрацию взвешенных частиц, нефтепродуктов и соединений хлора на 20%.

Отметим, что на данный момент в ведомство направили 183 дорожные карты модернизации. При этом 143 из них уже согласованы.