Минэкологии Подмосковья: предприятия региона берут повышенные обязательства по снижению воздействия на экологию
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В Подмосковье продолжается работа в рамках проекта модернизации предприятий-загрязнителей, сообщили в областном Минэкологии.
Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что некоторые предприятия берут на себя повышенные обязательства по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Например, предприятие «Метровагонмаш» из Мытищ сообщило о готовности расширить список мероприятий дорожной карты, указал министр. По его словам, на предприятии появятся новые очистные сооружения, которые снизят концентрацию взвешенных частиц, нефтепродуктов и соединений хлора на 20%.
Отметим, что на данный момент в ведомство направили 183 дорожные карты модернизации. При этом 143 из них уже согласованы.