Мобильные эколаборатории за месяц совершили 93 выезда в Подмосковье
Фото: [ГКУ «Мособлэкомониторинг»]
Лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» с начала сентября совершили 93 выезда в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. В общей сложности, комплексы преодолели более 11 тысяч километров.
Специалисты оперативно отреагировали на информацию о пожаре в складском помещении в Химках, по просьбам жителей проверили качество воздуха в СНТ Лучинское. Также были отобраны пробы воды в реке Мерянка в Мытищах.
Кроме того, с начала месяца силами учреждения в регионе установили 35 стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Таким образом, в общей сложности в Подмосковье теперь насчитывается 375 таких объектов.
«Специалисты нашего подведомственного учреждения передают информацию о превышениях в надзорные органы для скорейшего решения проблем», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.