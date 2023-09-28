Мобильные эколаборатории за месяц совершили 93 выезда в Подмосковье

Лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» с начала сентября совершили 93 выезда в Подмосковье, сообщили в Минэкологии региона. В общей сложности, комплексы преодолели более 11 тысяч километров.

Специалисты оперативно отреагировали на информацию о пожаре в складском помещении в Химках, по просьбам жителей проверили качество воздуха в СНТ Лучинское. Также были отобраны пробы воды в реке Мерянка в Мытищах.

Кроме того, с начала месяца силами учреждения в регионе установили 35 стационарных постов наблюдения за атмосферным воздухом. Таким образом, в общей сложности в Подмосковье теперь насчитывается 375 таких объектов.