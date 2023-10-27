Мобильные лаборатории за неделю проверили качество воздуха в восьми округах Подмосковья

Мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» за неделю проверили качество воздуха в восьми городских округах Подмосковья, сообщили в Минэкологии региона.

В общей сложности специалисты совершили шестнадцать выездов в Одинцово, Воскресенск, Пушкино, Солнечногорск, Красногорск, Коломну, Ленинский и Балашиху.

Исследования проводили по тридцати двум загрязняющим веществам. В результате только в трех точках были отмечены разовые концентрации сероводорода 0,4 ПДК м.р. Это не является превышением нормативов.

«Мониторинг атмосферного воздуха является необходимым инструментом для оценки и контроля качества воздуха, разработки экологических стратегий и принятия мер по улучшению окружающей среды. Это помогает сохранить защитить природные ресурсы и создать устойчивую экологическую среду для будущих поколений», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Все желающие жители региона могут открыть Геопортал региона и ознакомиться с информацией о качестве воздуха в своем муниципалитете. Данные поступают со стационарных постов наблюдения.