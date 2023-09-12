Мусор в качестве вещдока: зловонное розовое озеро шокировало жителей Подмосковья

В лесном массиве неподалеку от города Балашиха обнаружили розовое озеро. Вот только радости у местных жителей от этого не прибавилось: дело в том, что окрестности водоема завалены строительным мусором, который, судя по всему, и стал причиной такого необычного цвета воды. Местные власти уже разбираются в ситуации.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Балашиха, еще в мае этого года было зарегистрировано заявление по факту возникновения свалки, расположенной на территории лесного массива вблизи Новского кладбища. Однако убрать мусор в данный момент нельзя — он является вещдоком преступления.

«МУ МВД России «Балашихинское» проводит доследственную проверку. До принятия решения данные несанкционированные навалы являются вещественными доказательствами, и их уничтожение будет считаться правоохранительными органами как уничтожение вещественных доказательств», — пояснили в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Анна Слепокурова ]

Однако оставлять территорию в таком виде навсегда тоже не планируется. Как только все правовые вопросы будут урегулированы, ее очистят от мусора.

«После завершения проверки и разрешения правоохранительных органов на проведение работ территория лесного массива будет приведена в надлежащее состояние», — пообещали местные власти.

Ранее незаконная свалка отходов была ликвидирована вблизи поселка Быково Подольского округа.