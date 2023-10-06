Нелегальных перевозчиков мусора задержали в Раменском и Щелково

Факты незаконной перевозки строительного мусора и грунтов выявили в Раменском и Щелково, передает Минэкологии Подмосковья. В результате удалось избежать незаконного сброса 150 кубометров отходов.

В ходе проверки были осмотрены сорок два грузовика. У водителей семи машин отсутствовали документы, подтверждающие право на транспортировку строительных отходов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

В течение недели в Подмосковье было вынесено сорок постановлений по фактам нелегальной транспортировки строительного мусора. В результате были выписаны штрафы на три с половиной миллиона рублей.