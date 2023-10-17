Новое приложение РЭО для сдачи вторсырья интегрировали с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест»

Новое приложение Uberu от Российского экологического оператора интегрировано с сетью ЭКОпунктов компании «РТ-Инвест», деятельность которых в Подмосковье курирует Министерство ЖКХ региона.

«При создании приложения перед нами стояла задача — создать удобный сервис, которым будет интересно пользоваться гражданам нашей страны», - рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, с помощью приложения можно найти подходящий пункт приема вторсырья — на карте, представленной в сервисе, доступно свыше сорока трех тысяч пунктов.

Также в сервисе представлена информация о видах маркировки. Кроме того, в приложении можно пройти обучение в «Зеленой школе», принять участие в субботнике. За каждое действие начисляются бонусы.