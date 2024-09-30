Новые грибы выросли в подмосковных лесах после дождей

В Подмосковье вернулись дожди. Такая погода поспособствовала появлению в лесах региона новых грибов, рассказала главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В своем телеграм-канале синоптик поделилась фотографией грибов. Первыми на дожди «отреагировали» опята, на неделе грибов станет еще больше.

Влага обновила почву, по этой причине любители «тихой охоты» могут смело отправляться за лесным урожаем, как только в Подмосковье перестанет действовать запрет на посещение лесов.

Ранее в областном Комитете лесного хозяйства рекомендовали гражданам воздержаться от прогулок в лесу минимум до 1 октября.