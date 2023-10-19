Новые информационные щиты установили на границах региональных заказников Подмосковья, сообщили в Минэкологии области. В общей сложности, было установлено 287 таких объектов.

Важность установки информационных щитов отметил глава министерства Тихон Фирсов. По его словам, благодаря этим объектам жителям проще определить, где начинается территория заказника, а также узнать об охраняемых природных объектах.

В числе заказников, на границах которых установили информационные щиты, — «Дубешненский», «Звенигородское городище», «Леса Теряевского лесничества», «Озерный», «Истоки Цны», «Торфболото», «Шалаховская» и многие другие.