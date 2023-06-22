Новые редкие растения обнаружили в заказнике Волоколамска

Новые редкие виды растений были обнаружены специалистами при обследовании природного заказника «Чередовский», расположенного подмосковном в Волоколамске, сообщили в областном Минэкологии. Это одна из самых «молодых» особо охраняемых природных территорий региона.

«Так, обнаружены популяции зимолюбки зонтичной, подлесника европейского, ландыша майского и волчеягодника обыкновенного. Это свидетельствует о хорошем состоянии экосистем заказника», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

В министерстве уточнили, что ландыш майский и волчеягодник обыкновенный занесены в приложение к областной Красной книге, срывать их не рекомендуется и из-за их токсичности. Зимолюбка зонтичная при этом содержит в себе много полезных вещей, однако, и она занесена в Красную книгу региона.