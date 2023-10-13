Новые виды включили в Красную книгу Подмосковья

Пять видов животных, растений и грибов были включены в Красную книгу Подмосковья, сообщили в Минэкологии региона. Ведомство выпустило соответствующее распоряжение.

«В Красную книгу внесен зубр, который ежегодно отмечается в Талдоме», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Также краснокнижными видами стали обыкновенный хомяк, бабочка бархатница дриада, лишайник рамалина европейская, гриб трутовик лакированный.

Таким образом, общее число видов, внесенных в Красную книгу Подмосковья, составляет 680. В их числе двадцать млекопитающих, почти семьдесят птиц, более двухсот сосудистых растений, двадцать семь грибов.