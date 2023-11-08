Новый для Подмосковья вид бабочки обнаружили в Серебряных Прудах — это голубянка осирис. Как рассказали в Минэкологии региона, насекомое выявили на территории заказника «Остепненные склоны правобережья долины р. Полосни в окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги».

Этот вид распространен в Европе, Западной и Центральной Азии. По словам главы министерства Тихона Фирсова, обычно эти бабочки обитают на сильно остепненных склонах с обнажениями известняков.

В Подмосковье эта бабочка была замечена в первый раз — в частности, специалисты обнаружили самца насекомого. В связи со временем обнаружения находки оценить численность вида пока не представляется возможным.