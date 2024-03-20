Новый природный заказник появился в Лотошино

Новый государственный природный заказник был создан в Лотошино. Его назвали «Малая Лобца». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Площадь объекта превышает четыре с половиной тысячи квадратных метров. На его территории выявлены особо ценные в экологическом отношении природные комплексы, хорошо сохранившиеся биоценозы, которые имеют важное научное и природоохранное значение.

Так, в заказнике подтверждено обитание краснокнижных видов — девяти видов фауны, тринадцати видов грибов и лишайников, а также растение венерин башмачок настоящий.

Из редких птиц и животных, обитающих здесь, — малый подорлик, обыкновенная гадюка, белый аист, черный коршун, серый журавль, бурый медведь.