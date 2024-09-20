Одиннадцать лесопарков планируется обустроить в Подмосковье в 2024 году

Одиннадцать лесопарков будут обустроены в регионе в этом году, сообщили в Московской областной Думе. Работы проведут в десяти муниципалитетах.

Так, в Сергиевом Посаде обустроят лесопарк «Загорское море», в Лыткарино — лесопарк «Волкуша», в Клину — лесопарк «Шариха — Глазовка». В Красногорске создадут Опалиховский лесопарк, в Наро-Фоминске — «Апрелевку», в Пушкино — «Северный», в Химках — «Химкинский лес», в Чехове — «Губернский лес», в Одинцово — «Супонево». В Подольске работы проведут в «Дубровицком лесу» и в лесопарковой зоне на Высотной улице.

Также в регионе в этом году провели лесовосстановление на 246 гектарах. Основной объем работ запланирован на осень. В рамках акции «Сохраним лес» высадили более 167 тысяч деревьев. На территориях муниципалитетов акция продолжится до конца текущего месяца. В планах высадить еще более 17 тысяч деревьев и кустарников.