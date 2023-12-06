Охранная зона заказника с краснокнижными птицами в Луховицах обрела четкие границы

Охранная зона памятника природы регионального значения «Озеро Осетриное с водяным орехом» в Луховицах была поставлена на кадастр, сообщили в Минэкологии Подмосковья.

«Необходимость установления охранной зоны обусловлена, как повышением антропогенной нагрузки, так и общей деградацией природных комплексов и их отдельных элементов», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

По словам министра, установление охранной зоны поможет сохранить растения и животных, которые встречаются на территории заказника. В их числе — малый подорлик и орлан белохвост, занесенные в Красные Книги России и Подмосковья.

Заказник расположен в километре от деревни Слемские Борки. Общая площадь охранной зоны объекта составляет боле 366 гектаров.

Ранее на кадастровый учет поставили рекреационую зону «Вейна» в Рузе.