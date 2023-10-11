Патрулирование лесов, граничащих с СНТ, началось в Подмосковье

Мероприятие «Дачник» стартовало в Подмосковье. В его рамках проводится патрулирование земель лесного фонда, которые граничат с СНТ, рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Также лесная охрана будет проверять места массового пребывания и отдыха граждан в лесах, отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Эта работа проводится каждый год.

Рейды будут проходить до конца текущего месяца. Специалисты будут выявлять нарушения лесного законодательства, в том числе нарушения правил санитарной и пожарной безопасности.

Помимо проверок специалисты будут проводить профилактические мероприятия и рассказывать жителям о требованиях лесного законодательства.