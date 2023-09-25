Период гона у лосей продолжается в Подмосковье

В Минэкологии Подмосковья предупредили автомобилистов о том, что в регионе все еще продолжается период гона у лосей. В ведомстве отметили, что за минувшие выходные в области произошло пять дорожных аварий с участием сохатых.

«Три – в Раменском городском округе и два – в Серпуховском. К сожалению, во всех случаях животные погибли», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.

Он сообщил, что большинство животных, выживших в результате подобных ДТП, из-за травм вынуждены до конца жизни оставаться в реабилитационных центрах.

Министр также напомнил, что в период гона лоси могут вести себя агрессивно и неадекватно, терять страх перед человеком и транспортными средствами. Он призвал автовладельцев к осторожности на дорогах, напомнив о важности соблюдения скоростного режима и использования противотуманных фар в ночное время.

За ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, водителю грозят иск и штраф.