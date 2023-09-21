Пять возгораний ликвидировали в лесах Подмосковья за один день

Пять возгораний были ликвидированы в подмосковных лесах за минувшую среду, сообщили в Комлесхозе региона. Таким образом, день стал стал самым «горимым» с начала осени.

По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, все пожары произошли по вине жителей. Среди них — два торфяных.

«Возгорания произошли в Ногинском и Виноградовском лесничествах недалеко от населенных пунктов на общей площади 0,09 гектара», - рассказал зампред.

Ликвидацией возгораний занимались двадцать три специалиста. Было задействовано двенадцать единиц техники. Сейчас населенным пунктам ничего не угрожает.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона ликвидировали полторы сотни пожаров, в том числе десять торфяных.