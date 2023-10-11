План по очистке леса вдоль дорог в Подмосковье выполнен наполовину

План по очистке лесных территорий вдоль дорог от погибших и поврежденных деревьев выполнен в Подмосковье уже более чем наполовину. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«Работы уже выполнены на площади почти 380 гектаров. Это более 50% от плана. Работы продолжаются», - рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

Перед стартом работ на территориях проводят обследование, чтобы выявить участки с сухостоем и валежником. После этого поврежденные и погибшие деревья устраняют.

Больше всего территорий очистили вдоль Пятницкого шоссе – более 87 гектаров. Также в лидерах – Ленинградское шоссе и ЦКАД, вдоль которых привели в порядок около 76 и 58 гектаров соответственно.

Основная цель указанных работ – сохранить хорошее санитарное состояние лесов и обеспечить безопасность участников дорожного движения. Работы проводятся ежегодно.