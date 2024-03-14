Площадь заказника с десятками краснокнижных животных увеличили в 3,5 раза в Луховицах и Коломне

В Подмосковье в три с половиной раза была увеличена площадь природного заказника «Урочище «Веревкин бугор», который расположен в Луховицах и Коломне. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве отметили, что если раньше площадь объекта составляла 1923 гектара, то теперь этот показатель превышает семь тысяч гектаров.

По словам руководителя министерства Тихона Фирсова, поводом для реорганизации объекта стало неточное описание его границ и отсутствие данных о ценных природных объектах.

В ходе обследования выяснилось, что на территории объекта обитают десять видов животных, занесенных в Красные книги России и Подмосковья, девять видов растений, четыре вида лишайников и 44 вида животных, занесенных в Красную книгу региона, восемь видов растений и 15 видов животных, которые являются редкими и уязвимыми таксонами.