Почти 2,5 миллиона деревьев высадили в Подмосковье в рамках акции «Сохраним лес» за пять лет
Фото: [Сергей Хакимов]
За пять лет в рамках федеральной акции «Сохраним лес» на территории Подмосковья было высажено почти 2,5 миллиона деревьев.
Так, в первый год акции в Московской области высадили более 1,5 миллиона деревьев, а в прошлом году — свыше 140 тысяч саженцев и сеянцев, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.
Филимонов напомнил, что федеральная акция «Сохраним лес» проводится в Московской области под эгидой региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево».
Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность лесовосстановления в Подмосковье.