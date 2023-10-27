Почти 2,5 миллиона деревьев высадили в Подмосковье в рамках акции «Сохраним лес» за пять лет

За пять лет в рамках федеральной акции «Сохраним лес» на территории Подмосковья было высажено почти 2,5 миллиона деревьев.

Так, в первый год акции в Московской области высадили более 1,5 миллиона деревьев, а в прошлом году — свыше 140 тысяч саженцев и сеянцев, сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Филимонов напомнил, что федеральная акция «Сохраним лес» проводится в Московской области под эгидой региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность лесовосстановления в Подмосковье.