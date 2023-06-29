Почти тридцать миллионов рублей составили штрафы за незаконную перевозку мусора в Подмосковье в июне

В июне система автоматической фиксации нарушителей транспортировки строительного мусора в Подмосковье выявила почти восемьсот тридцать водителей, не имеющих спецразрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«112 транспортных средств попали в объективы камер в Клину, 99 — в Истре, 98 — в Одинцовском. Напомню, что действовать в рамках закона поможет специальный талон на перемещение крупногабаритных отходов. Такие меры позволяют контролировать их оборот и снизить риски образования несанкционированных навалов», — рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.

А всего с начала текущего года благодаря системе автоматической фиксации на автомагистралях региона удалось привлечь к административной ответственности более двух тысяч перевозчиков, а сумма штрафов превысила восемьдесят один миллион рублей.