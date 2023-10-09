Подмосковье вошло в число самых активных регионов в рамках Евразийского учета птиц

Подмосковье вошло в топ-5 самых активных регионов в рамках Евразийского учета птиц, сообщили в Минэкологии области. Акция проводится каждый год. Ее проведение позволяет определить приблизительную численность птиц в различных регионах.

«Подмосковье традиционно входит в число наиболее активных регионов Евразийского учета птиц на территории России. Вот и на этот раз наша область заняла пятое место по количеству наблюдателей и учтенных особей», - рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, в общей сложности, в наблюдениях приняли участие более двухсот человек. В результате было учтено свыше восьми тысяч особей 63 видов. Министр поблагодарил всех участников за активность.

По числу видов, наблюдавшихся в Подмосковье, лидером стал сизый голубь – было насчитано более 1,1 тысячи особей. Также в топе – лысуха (616) и галка (553).