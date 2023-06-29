Подмосковные волонтеры приняли участие в масштабной экологической акции

Более ста подмосковных волонтеров из десяти муниципалитетов приняли участие в масштабной экологической акции «Экология – дело каждого» в Жуковском. Организатором мероприятия выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций региона.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе, в рамках акции участники привели в порядок русло и прибрежную зону реки Быковки. В общей сложности удалось собрать полторы сотни мешков мусора.

«Волонтеры Подмосковья и активисты МГЕР сделали большое доброе дело – провели экорыбалку и достали из воды большое количество мусора, до которого с берега так просто не добраться», - сказала министр.

В завершение акции наградили самых активных участников акции. Им вручили призы и подарки.

Жители Подмосковья могут принять участие в детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Подать заявку можно до 1 октября.