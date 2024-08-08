Полтысячи подмосковных волонтеров приняли участие в экологической акции
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Полтысячи подмосковных волонтеров приняли участие в экологической акции в Красногорске. Добровольцы очистили прибрежную зону у Музея-заповедника «Архангельское», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
По итогам экологической акции было собрано более пятисот килограммов мусора. В мероприятии принял участие актер Александр Головин. Он отметил важность волонтерского движения, а также призвал всех присоединиться к акции «Доброе дело».
Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, волонтеры в Подмосковье активно участвуют в работе по самым разным направлениям — и в части поддержки бойцов СВО, и в части сбора помощи жителям Курской области, и в части экологии.
«В Московской области очень мощное волонтерское сообщество, которое готово в любой момент прийти на помощь и сделать многое для родного Подмосковья и страны», — сказала министр.