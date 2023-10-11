Предпринимателя из Москвы обяжут возместить ущерб на 25 млн рублей за загрязнение земель в Раменском

Столичного индивидуального предпринимателя обяжут возместить ущерб на двадцать пять миллионов рублей за загрязнение земель в Раменском. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

По данным ведомства, ИП является владельцем участка земли в деревне Становое. На территории были выявлены навалы строительного мусора, в том числе боя кирпича и асфальта. При этом для удобства завоза отходов к участку была проложена грунтовая дорога от Рязанского шоссе.

Министерство направило в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о возмещении суммы ущерба в размере двадцати пяти миллионов рублей и будет настаивать на взыскании указанной суммы.