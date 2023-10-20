Рекультивация полигона «Лесная» в Серпухове выполнена более чем на треть

Рекультивация мусорного полигона «Лесная» в Серпухове выполнена более чем на треть, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Так, степень готовности составляет 38%.

Специалисты уже сформировали тело полигона. Сейчас устанавливается шпунтовое ограждение, оборудуется система газоотведения, возводятся подъездные дороги.

Площадь полигона превышает 32 гектара. За время его использования здесь скопилось более трех миллионов тонн отходов. Рекультивировать объект начали год назад. Завершить работы планируется в ноябре следующего года.

Полигон является одним из восьми объектов накопленного вреда, где в рамках нацпроекта «Экология» ведется рекультивация.

В этом году в области завершились работы на полигонах «Талдомский» и «Заволенье». Близится к завершению рекультивация объектов «Поварово» и «Ядрово».