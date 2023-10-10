Рекультивация полигонов «Талдомский» и «Заволенье» завершилась в Подмосковье

Рекультивация мусорных полигонов «Талдомский» в Талдоме и «Заволенье» в Орехово-Зуево завершилась в Подмосковье. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в настоящее время идет приемка работ на указанных объектах.

Министр отметил, что близки к завершению работы на полигонах «Поварово» в Солнечногорске и «Ядрово» в Волоколамске.

Также на трех полигонах степень готовности работ составляет от 70%. Это «Егорьевский» в Егорьевске, «Воловичи» в Коломне и «Сафоново» в Раменском.

На полигонах «Шатурский» в Шатуре, «Лесная» в Серпухове и «Непейно» в Дмитрове работы выполнены на 30-38%. Завершить их планируется в следующем году.