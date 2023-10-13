Рысь, из которой хотели сделать чучело, поселилась на зооферме в Дмитрове

Рысь, из которой браконьеры хотели сделать чучело, поселилась на зооферме в Дмитрове, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья. Сейчас животному ничего не угрожает.

Несколько лет назад рысь по кличке Мурыська была поймана браконьерами. Те отвезли ее к таксидермисту, чтобы сделать чучело. Однако специалист пожалел животное и оставил у себя.

Через некоторое время рысь выкупила девушка, и животное поселилось в питомнике. В прошлом году питомник был продан, и новым домом Мурыськи стала «Зооферма Шихово».

На зооферме рысь проходит интенсивный курс лечения от старых травм. В 2015 году она сбежала от хозяина и оказалась на строительной площадке. Там рабочие ударили ее арматурой по позвоночнику. Сейчас животное на карантине, оно с удовольствием лакомится мясом, овощами и кашами, а также принимает витамины.