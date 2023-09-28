Сбор желудей начался в Подмосковье в рамках работы по сохранению лесов, сообщили в Комлесхозе региона. Специалисты до первой декады октября будут собирать желуди дуба черешчатого.

После сбора желуди направят на анализ для определения посевных качеств и хранения. Затем их посадят на территории Подмосковья в рамках проекта «Сохранение лесов».

Как отметили в комитете, чтобы получить семена с улучшенными наследственными свойствами, в области их собирают в первую очередь с лесосеменных плантаций.

Дуб – это лесообразующая порода Подмосковья. Благодаря дубам создаются смешанные леса – более устойчивые к негативным воздействиям.