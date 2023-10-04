Сезон сбора клюквы начался в Подмосковье, передает РИАМО. Как рассказала жительница Шатуры Юлия Кропоткина, которая каждый год собирает эту ягоду, лучше всего отправляться в лес после наступления первых холодов. В это время мох и трава осаживаются, а клюква остается на поверхности.

Жительница предупредила, что на болотах, где обычно растет ягода, следует быть предельно осторожным – там нередко произрастает багульник. У этого растения очень выраженный эвкалиптовый аромат, и если им надышаться, можно отправиться.

«(...) вследствие чего появятся галлюцинации слуховые или визуальные, но это нестрашно, поскольку, как только выйдешь на свежий воздух, все пройдет. Поэтому не надо ходить на болото одной», - предупредила жительница.

По словам специалистов, в клюкве содержится много витаминов и антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему и защищают организм от различных инфекций. Кроме того, ягода хорошо влияет на работу желудочно-кишечного тракта и полезна для сердечно-сосудистой систем.

Сбор клюквы продлится до конца ноября.