Сильный снегопад ожидается в столичном регионе на Крещение

Мощный снегопад ожидается в столичном регионе в Крещенскую ночь, передает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, днем в четверг погоду в столичном регионе будет определять теплый фронт, температура воздуха составит от минус четырех до минус двух градусов. Весь день будет идти снег. Снегопад продолжится в ночь на девятнадцатое января и в дневные часы пятницы.

При этом после пятницы в регион вернутся морозы. Ночью в субботу прогнозируется примерно минус пятнадцать градусов, днем — одиннадцать градусов ниже нуля. В ночные часы в воскресенье ожидается минус семнадцать градусов.