Сильный ветер и гроза ожидаются в Подмосковье в субботу, сообщили в Гидрометцентре. На территории столичного региона объявляется «желтый» уровень опасности погоды.

Согласно прогнозу, четырнадцатого октября в Москве и области вероятны грозы и порывы ветра до восемнадцати метров в секунду.

Предупреждение по грозам будет действовать с полудня до девяти часов вечера субботы. Период действия предупреждения по ветру – с девяти часов утра до девяти часов вечера субботы.