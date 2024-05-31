Синоптики: лето в столичном регионе будет теплым

В летний период в столичном регионе не будет экстремальной жары, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, следующие три месяца будут теплыми и комфортными по температуре.

Так, превышение температурной нормы в летние месяцы составит не более двух градусов. Июнь будет на два градуса теплее нормы, июль — в соответствии с нормой, август — на один градус теплее.

При этом нормальная летняя температура воздуха для столичного региона — это от десяти до пятнадцати градусов в ночные часы и от двадцати до двадцати пяти градусов днем.

Также близким к норме будет количество осадков. Только в июле вероятно превышение на треть.