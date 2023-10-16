В Серпухове установили охранную зону заказника с ужом и гребенчатым тритоном

В Серпухове была определена и установлена охранная зона памятника природы областного значения «Пущинская усадьба», сообщили в Минэкологии Подмосковья. Как отметили в ведомстве, состояние заказника оценивается как удовлетворительное, но на территории выявили навалы мусора.

«Чтобы снизить риски для экосистем ООПТ, установлена охранная зона, в границах которой действуют ограничения на определенные виды деятельности», - заявил глава министерства Тихон Фирсов.

По словам министра, заказник имеет двойную ценность – природоохранную и культурно-историческую. Здесь обитают краснокнижные бабочка многоцветница черно-желтая и обыкновенный уж, зеленый и средний пестрый дятлы, а также гребенчатый тритон.

Помимо этого, здесь произрастают редкие виды ветреница дубравная и аномодон утонченный.