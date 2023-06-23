Сорок три тысячи тонн металла отобрали на четырех подмосковных КПО

Четыре подмосковных КПО компании «РТ-Инвест» за все время работы отсортировали сорок три тысячи тонн металла. Это позволило сократить выбросы углекислого газа на девяносто пять тысяч тонн.

Больше всего металла собрали на КПО «Север» в Сергиевом Посаде – четырнадцать тысяч тонн. На КПО «Дон» – двенадцать тысяч, на КПО «Юг» в Коломне – десять тысяч, а на КПО «Храброво» в Можайске – семь тысяч.

Наибольший объем сортируемого металла приходится на черные металлы. На комплексах используется два вида сепараторов для отбора металла – магнитные и вихревого тока.