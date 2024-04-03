Стартует новый сезон «тихой охоты»: в лесах Подмосковья выросли первые грибы

В подмосковных лесах начался грибной сезон, выросли первые строчки, сморчки и саркосцифы. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что мнение о том, что грибы появляются ближе к осени — ошибочно, весной, как только сходит снег, в лесу можно отыскать строчки, сморчки и саркосцифы.

Саркосцифа австрийская или, как ее еще называют — эльфовая чаша очень интересный и необычный гриб, по форме напоминающий пиалу. Зачастую саркосцифы употребляют в салатах, жарят со сметаной или просто используют в качестве цветной заправки к блюдам.

А вот с виду похожие друг на друга сморчки и строчки совершенно разные по своему составу грибы, и если первые не нуждаются в какой-то особой специальной обработке, то в случае со вторыми она просто необходима. Во словам Фирсова, главное различие между двумя похожими грибами — их форма.

Так, строчок приземистый и коренастый гриб, у него большая раскидистая шляпка, лежащая на почве, за которой практически не видно маленькой кривой ножки, а у сморчка же наоборот, шляпка маленькая, в основном треугольной формы, ножка прямая и заметная, тянущаяся вверх.