Тюменец отправится в тюрьму на семь лет за незаконную вырубку деревьев

39-летний житель Тюмени занимался незаконной вырубкой сосен, теперь ему грозит лишение свободы сроком до семи лет, сообщает nashgorod.ru .

Предварительно известно, что мужчина нанял людей, которые должны были спилить хвойные деревья. При этом он не имел соответствующих разрешений. В итоге тюменцем было вырублено 50 сосен, которые мужчина планировал использовать в сельскохозяйственных целях. Нарушитель является собственником пилорамы в Пинжаки.

Общая сумма ущерба, который нанес житель Тюмени, составила около одного миллиона рублей. В данный момент в отношении мужчины МВД возбудило уголовное дело.