Тюменец отправится в тюрьму на семь лет за незаконную вырубку деревьев
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39-летний житель Тюмени занимался незаконной вырубкой сосен, теперь ему грозит лишение свободы сроком до семи лет, сообщает nashgorod.ru.
Предварительно известно, что мужчина нанял людей, которые должны были спилить хвойные деревья. При этом он не имел соответствующих разрешений. В итоге тюменцем было вырублено 50 сосен, которые мужчина планировал использовать в сельскохозяйственных целях. Нарушитель является собственником пилорамы в Пинжаки.
Общая сумма ущерба, который нанес житель Тюмени, составила около одного миллиона рублей. В данный момент в отношении мужчины МВД возбудило уголовное дело.