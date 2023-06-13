Тюменская область идет впереди по реализации национального проекта «Экология»

Тюменская область одна из первых в стране начала работать в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2022 года в регионе все ТКО проходят обязательную сортировку. В соответствии с национальным проектом «Экология» по полной сортировке отходов Россия должна достичь к 2030 году, сообщает nashgorod.ru.

Также в рамках реализации проекта субъекты России должны достичь еще один важный показатель. Количество ТКО, которые подлежат утилизации, не должно превышать 50%, образующихся в регионе отходов.

Тюменская область экологичным и экономически оправданным путем. Здесь начнут применять технологию компостирования, это позволит сократить количество отходов, которые подлежат утилизации. Такой способ предназначен для переработки органики, которая в составе ТКО в зависимости от сезона и местности содержатся от 30 до 50%.

Сортировка позволяет возвращаться в повторный оборот не менее 20% от общего объема ТКО. Благодаря такому решению регион до 2026 года сможет выполнить целевые показатели национального проекта.

Компостирование позволит производить технический грунт, который в дальнейшем можно будет использовать для рекультивации полигонов или для сельского хозяйства. Сейчас в России вопрос улучшения экологии является глобальным, а такие технологии, которые планирует применять Тюменская область, будут способствовать улучшению состояния окружающей среды.